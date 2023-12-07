Постояльца с ножом забрали из отеля Уссурийска росгвардейцы

В одном из отелей Уссурийска застолье постояльцев закончилось поножовщиной. Администратор гостиницы вызвал отряд вневедомственной охраны, который задержал ранее судимого мужчину, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
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