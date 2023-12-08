МВД проводит комплекс мероприятий по выявлению нарушений в сфере автомобильных пассажироперевозок.

Как сообщает официальный Телеграм-канал МВД Беларуси, ведомство проводит комплекс мероприятий по выявлению нарушений в сфере автомобильных пассажироперевозок, в первую очередь - влияющих на безопасность граждан.
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