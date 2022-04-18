Жюльен будет главным тренером Канады на ЧМ-2022. Ди Джей Смит и Туриньи – его помощники

Клод Жюльен продолжит работу на посту главного тренера сборной Канады. 61-летний специалист будет готовить команду к ЧМ-2022, который пройдет с 13 по 29 мая в финских городах Хельсинки и Тампере.
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