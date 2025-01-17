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«5-6 бокалов красного вина за весь отпуск позволил себе. После матчей никакого пива, для восстановления я пью воду и ем банан». Хавбек «Оренбурга» Башич об алкоголе

– Сколько пива выпили за зимний отпуск? – Я вообще не пил пиво. Предпочитаю красное вино. Позволил себе 5-6 бокалов – не подряд, не подумайте, а за весь отпуск.

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