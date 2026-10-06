На Почте России на Урале продали 1 млн продуктов за 9 месяцев

За девять месяцев 2025 года в почтовых отделениях Свердловской области продали более 1 млн единиц продовольствия, при этом лидерами спроса стали хлеб и кондитерские изделия — 371 тысяча штук.
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