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Добрый Мир

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Китай нашел изящный способ обнулить группировку Starlink. Согласно Гаагским конвенциям, Илона маска смело можно считать бандитом.

Китай нашел изящный способ обнулить группировку Starlink. Согласно Гаагским конвенциям, Илона маска смело можно считать бандитом.

2 дня назад 98K прочитали Сами украинские генералы говорят, что ВСУ держится на системе связи «Старлинк» фирмы SpaceX Илона Маска.

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