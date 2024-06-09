Китай нашел изящный способ обнулить группировку Starlink. Согласно Гаагским конвенциям, Илона маска смело можно считать бандитом.

2 дня назад 98K прочитали Сами украинские генералы говорят, что ВСУ держится на системе связи «Старлинк» фирмы SpaceX Илона Маска.
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