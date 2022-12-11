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Кросби лидирует в НХЛ по очкам в равных составах (31). Он набрал 3 балла с «Баффало» – в 165-й раз за карьеру (9-й результат в истории)

Кросби лидирует в НХЛ по очкам в равных составах (31). Он набрал 3 балла с «Баффало» – в 165-й раз за карьеру (9-й результат в истории)

Сидни Кросби лидирует в НХЛ по очкам в равных составах. Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:1).

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