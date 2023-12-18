Российские планирующие бомбы: угроза, к которой Украина не готова Ольга ВайленкоВ последнем интервью полковник СБУ Роман Костенко заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают необходимыми средствами для противостояния российским планирующим бомбам.
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