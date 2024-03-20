Что о каждом охотнике смогут узнать

Кому, когда и где выдали или аннулировали разрешение на охоту, лимиты добычи зверя, схемы размещения предназначенных для этого угодий — все эти и многие другие сведения аккумулируют в специальной электронной базе.
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