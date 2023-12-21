17 девушек, которые из отреза ткани и мотка ниток могут сотворить настоящий шедевр

Когда в детстве мы смотрели мультики про принцесс, многие из нас мечтали о великолепных платьях. Девушки из этой подборки выросли и осуществили мечту, своими руками они сшили себе умопомрачительные наряды.
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