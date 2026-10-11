Трамп сердится

Да что там, сердится, гневается!Но нас-то интересуют не эмоции Трампа, на которые он богат…Нас интересуют действия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев и Европа так...
- Dexit или перезаг...
- Минск сбежал от в...
Можно подумать что Зеленский первый раз ведёт с Трампом по хамски