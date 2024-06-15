В Литве одобрили призыв в армию сразу после школы

Сейм Литвы одобрил ряд законов о реформе призыва на военную службу. Согласно поправкам, медицинское обследование на пригодность к армии граждане страны будут обязаны проходить с 17 лет, сразу после школы.
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