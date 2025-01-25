Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис заявил в эфире своего YouTube-канала, что Евросоюзу в лице главы дипломатии Кайи Каллас пора начать здраво оценивать свои силы в отношении России.
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