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Газета.ру

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Экс-подполковник ВС США Дэвис призвал ЕС быть реалистами в отношении России

Экс-подполковник ВС США Дэвис призвал ЕС быть реалистами в отношении России

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис заявил в эфире своего YouTube-канала, что Евросоюзу в лице главы дипломатии Кайи Каллас пора начать здраво оценивать свои силы в отношении России.

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