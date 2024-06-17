Разминка с чемпионкой

С самой здоровой привычки начали это утро воспитанники пришкольного лагеря в Обдорской Гимназии. Бодрую зарядку на открытом воздухе провела Заслуженный мастер спорта, чемпионка, восьмикратная рекордсменка мира и Европы по тяжелой атлетике Светлана Хабирова.