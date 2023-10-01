Гоустфейс из «Крика» может появиться в Mortal Kombat 1 Директор франшизы Mortal Kombat Эд...

Гоустфейс из «Крика» может появиться в Mortal Kombat 1Директор франшизы Mortal Kombat Эд Бун выпустил загадочное изображение, с помощью которого тизерит добавление в последнюю игру серии одного из злодеев культовых хорроров.
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