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Аргументы недели

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Директора компании обвиняют в сокрытии следов гибели сотрудника в Ленобласти

Директора компании обвиняют в сокрытии следов гибели сотрудника в Ленобласти

Генеральному директору строительной фирмы предъявлено обвинение после гибели разнорабочего. Руководитель вывез тело погибшего в лесополосу, чтобы скрыть происшествие на объекте.

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