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Пугачева попросила прощения у Манижи за бесчеловечность в отношение террористов

Пугачева попросила прощения у Манижи за бесчеловечность в отношение террористов

В адрес жертв теракта в Крокусе у Пугачевой слов не нашлось. - Я рада что она (бабушка) не видит, как ответом на вопиющее зверство является публичная пытка… …Несмотря на весь ужас и мрак мы обязаны оставаться людьми, - сказала таджикская певица Манижа.

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Комментарии
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Tania Еременко
Вся на виду.
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3 час.
Е Пронина
а, чего  у ИГИЛ не попросила прощения, причём тут манижа)
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3 час.
игорь юрченков
Колчак сказал не трогайте, извозчиков, проституток и лицидеев они служат любой власти
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33 мин.

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