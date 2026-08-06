Фьючерсы на Ethereum остаются перегружены плечом: рынок готовится к возможному сквизу

При взгляде на общую картину видно, что торговый диапазон Ethereum становится всё более сжатым. Текущая ставка финансирования близка к 0,00, что говорит об отсутствии явного перевеса длинных или коротких позиций — недавняя динамика цены определялась скорее спотовыми покупками и продажами, чем избыточным позиционированием на фьючерсах.