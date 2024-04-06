ХК «10» сыграет против «Титана», «Чисто Питер» сразится с «Чемпионом». Расписание 6-го тура Хоккейной Медиалиги

Расписание 5-го тура Хоккейной Медийной Лиги. 6 апреля, суббота «Чемпион» – «Чисто Питер» (13:00) Tru Fighters – «Звезда России» (15:30) Hockey Brothers – NBSK (18:30) ХК «10» – «Титан» (20:30) Примечание: время начала матчей – московское.
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