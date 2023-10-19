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В НГУЭУ объявили денежную награду за поимку студентов-вандалов

В НГУЭУ объявили денежную награду за поимку студентов-вандалов

Тому, кто поможет найти университетских хулиганов, заплатят до 10 тысяч рублей.Попечительский совет НГУЭУ назначил награду в размере до 10 тысяч рублей за поимку студентов, которые занимаются порчей имущества университета.

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