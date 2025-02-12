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Протестующие лишили сербскую поп-звезду аккаунта в соцсети из-за поддержки Вучича

Протестующие лишили сербскую поп-звезду аккаунта в соцсети из-за поддержки Вучича

Участники «студенческих» протестов в Сербии начали массово жаловаться администрации заблокированного в России Instagram на популярную на Балканах сербскую певицу Елену Карлеушу, поддержавшую президента Сербии Александра Вучича.

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