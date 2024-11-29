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Учёные придумали флешку завтрашнего дня — на нанопроволоке из теллура с пло...

Учёные придумали флешку завтрашнего дня — на нанопроволоке из теллура с пло...

Учёные придумали флешку завтрашнего дня — на нанопроволоке из теллура с плотностью записи 1,9 Тбайт на квадратный сантиметрМеждународная группа учёных впервые экспериментально доказала проявление сегнетоэлектрического эффекта в однокомпонентном материале — теллуре.

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