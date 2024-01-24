Politico: власти Украины могут обвинить Запад в поражении в конфликте с Россией

Западные лидеры и украинские власти обвинят Россию в случае проигрыша Украины на поле боя. Об этом сообщает деловая газета Politico, ссылаясь на украинского военного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
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