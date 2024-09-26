Примеры земляков мотивируют новосибирцев служить по контракту в Вооруженных Силах РФ

Как рассказали специалисты пункта отбора на воинскую службу в городе Новосибирске, жители нашего региона, желающие служить по контракту, мотивированы патриотическими чувствами, возможностью служить Родине, своему народу и считают это самым почётным и востребованным занятием для гражданина нашей страны.