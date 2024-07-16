Бронни Джеймс набрал 2 очка и 3 подбора при 1 из 5 с игры в матче Летней лиги с «Селтикс»

В составе калифорнийцев защитник Бронни Джеймс набрал 2 очка, 3 подбора и 1 передачу при 2 потерях. За 25 минут на площадке вышедший в стартовой пятерке 55-й номер драфта-2024 реализовал 1 из 5 с игры, включая 0 из 3 из-за дуги.
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