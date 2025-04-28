Акция «Экологический десант» пройдет на Пенягинской

29 апреля семейный центр в Митине приглашает подростков на акцию «Экологический десант». «В рамках акции подростки помогут в сборе и утилизации отходов в ландшафтном парке Митино, способствуя улучшению экологической ситуации в районе.
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