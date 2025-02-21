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  • Vladimir Vlasov
    А кто вам мешает взыскать с нарушителя оплаченные средства? На деле переложили это все на добросовестного пострадавше...Страховщики раскр...

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к бывшему VTB Bank Europe на 1,8 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск и постановил взыскать с Ost-West Handelsbank (OWH SE, бывший VTB Bank Europe) в пользу Промсвязьбанка убытки, причиненные банку в результате блокировки переводов в размере 12,1 млн евро, 11,7 тысяч швейцарских франков и 43,3 тысяч фунтов стерлингов.

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