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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петр Гуменник: «И на международной, и на нашей арене мы везде будем слышать и слушать Юру Борисова»

Чемпион России Петр Гуменник рассказал о работе с актером Юрой Борисовым.  Голос Борисова будет звучать в произвольной программе Гуменника, которая поставлена под музыку из фильма «Хамнет».

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