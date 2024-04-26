Геннадий Онищенко: в одном клеще можно найти до 27 разных вирусов

Насекомые являются переносчиками различных вирусов, однако это не значит, что все они опасны для человека, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Общественной Службой Новостей.
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