В Нижегородской области полицейскими задержаны подозреваемые в мошенничестве при получении выплат

В результате реализации оперативной информации сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области, регионального УФСБ России по Нижегородской области задержали участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат по материнскому капиталу.