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Купить просрочку в магазинах станет невозможно

Купить просрочку в магазинах станет невозможно

Купить просрочку в магазинах станет невозможно В январе в России розничная торговля запускает добровольный эксперимент: система цифровой маркировки не будет пропускать через кассу просроченную молочную продукцию — люди просто не смогут ее купить.

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