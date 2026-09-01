За экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую внесли лишь 666 гривен от суммы залога

За бывшую заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирину Мудрую внесли «дьявольскую» сумму залога — 666 гривен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Щетинин: США свои...
- Движение автотран...
- Трамп: я завершил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым