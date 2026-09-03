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Царьград

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Украинский снаряд с запиской "помог чем смог" прилетел на позиции ВС России

Украинский снаряд с запиской "помог чем смог" прилетел на позиции ВС России

Российский штурмовик рассказал о необычном случае во время боев за Марьинку.Ветеран штурмовых подразделений Антон Гусев поделился с РИА Новости историей, произошедшей в 2023 году во время освобождения Марьинки в ДНР.

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