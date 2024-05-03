«Вас съедят, а меня нет»: братья Запашные рассказали о работе с хищниками в цирке

Братья Запашные раскрыли секреты работы с хищниками. Как выполняется трюк с горящим кольцом? И зачем на самом деле дрессировщикам палки? В честь кого из мировых звезд артисты дали имена своим животным? Какие питомцы живут у Запашных дома? И что за трагедия произошла на следующий день после премьеры их нового шоу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».