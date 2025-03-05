Система слива от летнего душа и умывальника на дачном участке

Вопрос слива для душа на даче многие решают «дедовскими способами». Кто-то сливает воду под садовые посадки, другие выводят сток в канализацию, а некоторые вообще не заботятся об этой проблеме, считая, что вполне достаточно установить решетку под душевым каркасом, и тогда вся отработанная вода просочится в землю.