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Система слива от летнего душа и умывальника на дачном участке

Система слива от летнего душа и умывальника на дачном участке

Вопрос слива для душа на даче многие решают «дедовскими способами». Кто-то сливает воду под садовые посадки, другие выводят сток в канализацию, а некоторые вообще не заботятся об этой проблеме, считая, что вполне достаточно установить решетку под душевым каркасом, и тогда вся отработанная вода просочится в землю.

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