Премьер Индии по-русски написал об экономическом партнерстве с Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил об укреплении экономического взаимодействия с Россией, опубликовав сообщение в социальной сети X на русском и английском языках.
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