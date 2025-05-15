В зоне СВО нашли шесть тысяч пропавших без вести российских бойцов

Александр Ляшенко

Трёп Москальковой, ничего она не значит и не делает для российских военнопленных,Её никуда не пускают, показывают то что им выгодно, и никого конкретно, Москалькова не вытащила,в обмен попадают без её участия, кого укронацисты отпустят тот и свободен. А заявление о 6 тысячах наших военнопленных это позор её самой и её компании.