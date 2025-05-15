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В зоне СВО нашли шесть тысяч пропавших без вести российских бойцов

В зоне СВО нашли шесть тысяч пропавших без вести российских бойцов

БлокнотРУ Совместные усилия уполномоченных по правам человека России и Украины, а также Международного комитета Красного Креста подарили надежду родным военнослужащих.

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Комментарии
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Модест
Очень странно как-то нашлись.
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5 час.
Александр Ляшенко
Трёп Москальковой, ничего она не значит и не делает для российских военнопленных,Её никуда не пускают, показывают то что им выгодно, и никого конкретно, Москалькова не вытащила,в обмен попадают без её участия, кого укронацисты отпустят тот и свободен. А заявление о 6 тысячах наших военнопленных это позор её самой и её компании.
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3 час.
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