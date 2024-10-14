Молодые россияне хотят видеть в ЖК благоустроенные для досуга крыши

Сейчас в девелопменте активно растет количество жилых комплексов с масштабным благоустройством. Однако большая часть проектных решений связана с привычным развитием территорий, детскими игровыми пространствами, озеленением или площадками для животных.
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