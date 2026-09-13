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Царьград

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Эксперт разъяснила, как правильно хранить тыкву и кабачки

Эксперт разъяснила, как правильно хранить тыкву и кабачки

Садовод поделилась советами по долгосрочному хранению тыквы и кабачков. Овощи следует укладывать на деревянные дощечки, обеспечивая циркуляцию воздуха.

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