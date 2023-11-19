В Техасе анонсировали новый участок стены на границе с Мексикой

В Соединенных Штатах Америки губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил в социальной сети X о планах по возведению участка стены на границе с Мексикой, целью которой является предотвращение проникновения на территорию государства нелегальных мигрантов.
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