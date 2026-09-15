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Мостовой о 1-м ассисте Батракова за «Галатасарай»: «Леша должен получать удовольствие от того, что оказался в футбольном мире. Каждое его появление и действие на поле уже здорово»

Александр Мостовой оценил первую голевую передачу хавбека Алексея Батракова за «Галатасарай» – в матче Суперлиги Турции с «Коджаелиспором» (1:0).

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