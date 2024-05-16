Курс криптовалюты SONNE обрушился на 60% после хакерской атаки на Sonne Finance

Стоимость токена Sonne Finance (SONNE) резко упала почти на 60%, достигнув отметки $0,026. Это произошло после того, как разработчики признали факт кибератаки на протокол децентрализованного кредитования в результате которой хакерам удалось похитить более $20 млн в криптовалюте.