В каком направлении могут дальше эволюционировать дроны-«камикадзе» типа «Ланцет»

Война – величайший двигатель прогресса. Еще пару лет назад беспилотники были достаточно редким экзотическим «зверем» в российской армии, но сегодня ВС РФ вынужденно применяют их тысячами, как иностранные, китайского или иранского происхождения, так и отечественные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии