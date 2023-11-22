В каком направлении могут дальше эволюционировать дроны-«камикадзе» типа «Ланцет»

Война – величайший двигатель прогресса. Еще пару лет назад беспилотники были достаточно редким экзотическим «зверем» в российской армии, но сегодня ВС РФ вынужденно применяют их тысячами, как иностранные, китайского или иранского происхождения, так и отечественные.