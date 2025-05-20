ТАСС: саперы ВС РФ нашли плюшевую игрушку со взрывным устройством в курском селе

Саперы 92-го саперного полка группировки войск "Север" в одном из освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) сел Курской области при заходе в дом нашли плюшевую игрушку со взрывным устройством внутри.
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