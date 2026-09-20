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Губернатор вручил медаль «Материнская слава Ямала» маме семерых детей

Губернатор вручил медаль «Материнская слава Ямала» маме семерых детей

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил салехардскую семью Рыбаловых с Днем многодетной семьи и вручил маме Юлии медаль «Материнская слава Ямала».

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