Упавшего на рельсы метро пассажира обязали возместить подземке убытки

Суд также приговорил пассажира к штрафу за невыполнение требований транспортной безопасности.Московский суд удовлетворил иск ГУП "Московский метрополитен" и обязал пассажира, упавшего на пути в состоянии алкогольного опьянения, выплатить компенсацию за остановку движения поездов.
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