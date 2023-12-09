Энергетики устраняют последствия крупной аварии на сетях в Петрозаводске

Ночью без электроснабжения остался Университетский городок. В ночь с 8 на 9 декабря в результате возросших нагрузок, вызванных резким понижением температуры воздуха, вышла из строя трансформаторная подстанция, которая питает потребителей в районе Университетского городка в Петрозаводске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии