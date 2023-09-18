Задержки Red Wings снова вызвали сдвиги в расписании

У авиакомпании Red Wings снова сбои в расписании – из-за задержек, которые начались в выходные (Анталья – Сочи 16 сентября, Домодедово – Сочи, Кутаиси – Москва, Москва – Стамбул, Москва – Ереван 17 сентября) сдвинулись и вылеты из Екатеринбурга.