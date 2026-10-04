Экс-министр Миллер: молодые украинцы должны вернуться из Польши на родину

Бывший премьер-министр республики Лешек Миллер заявил в эфире телеканал Polsat, что молодые украинцы должны вернуться на родину.
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