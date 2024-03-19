Миздар или седая песнь и седой металл Графа Ивана Потоцкого. Окончание

НАЧАЛО ОТ 29.01.2024 г. ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТ 18.02.2024 г. История, рассказанная Северином Потоцким (1862-1829) моей пра-пра-прапрабабке Анне Габриэле фон Шмерфельд и повествующая в четырех новеллах о неизвестных подробностях жизни выдающегося польского.